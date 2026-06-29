https://news.day.az/politics/1844822.html Севиль Микаилова участвует в 300-м заседании Исполнительного комитета МПС в Женеве Депутат Милли Меджлиса, член делегации Азербайджана в Межпарламентском союзе (МПС) Севиль Микаилова находится с визитом в городе Женева Швейцарской Конфедерации. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Севиль Микаилова участвует в 300-м заседании Исполнительного комитета МПС в Женеве
Депутат Милли Меджлиса, член делегации Азербайджана в Межпарламентском союзе (МПС) Севиль Микаилова находится с визитом в городе Женева Швейцарской Конфедерации.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Согласно информации, Севиль Микаилова принимает участие в 300-м заседании Исполнительного комитета Межпарламентского союза, проходящем в Женеве.
Отмечено, что визит завершится 30 июня.
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