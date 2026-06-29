https://news.day.az/politics/1844822.html

Севиль Микаилова участвует в 300-м заседании Исполнительного комитета МПС в Женеве

Депутат Милли Меджлиса, член делегации Азербайджана в Межпарламентском союзе (МПС) Севиль Микаилова находится с визитом в городе Женева Швейцарской Конфедерации. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.