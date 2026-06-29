Китай наказал еще 20 японских компаний

В списке экспортного контроля Министерства коммерции КНР оказались еще 20 японских компаний. Об этом сообщило "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Принятое решение означает, что те, кто занимается в Китае экспортными операциями не имеют права продавать этим 20 организациям товары двойного назначения. Любая деятельность, связанная с ними в настоящее время должна быть немедленно прекращена. Кроме того, еще 20 компаний включены в список наблюдения. Минкоммерции КНР намерено строго следить, кто, в конечном итоге, получает продукцию этих предприятий.

Отмечается, что принятые меры полностью обоснованны, рациональны и законны. Их цель - пресечь "безрассудные шаги" Японии в направлении неомилитаризма. Как подчеркнули в Минкоммерции, Япония, "не раскаявшись, следовала все дальше и дальше по ошибочному пути", ускорив свой неомилитаризм и ремилитаризацию.

По данным агентства Kyodo, глава аппарата правительства Японии Минору Кихара призвал Китай отменить последнюю меру и выразил решительный протест. Действия Пекина названы "совершенно неприемлемыми и крайне прискорбными". Кроме того, в Токио пообещали принять "необходимые действия", оценивая при этом детали и потенциальные последствия.