Пять человек не выжили в результате стрельбы в городе Штаде на севере Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, мотивы преступления остаются неизвестными. Издание Bild сообщило, что правоохранительные органы задержали "одного или нескольких" подозреваемых.

Как утверждается в публикации NTV, стрельба произошла в учреждении для молодежи.