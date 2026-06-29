В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новой армянской книге про Нахчыван.

Day.Az представляет публикацию:

Презентация в Ереване книги Аргама Айвазяна "Армянское историческое наследие материальной и духовной культуры Нахичевана" в очередной раз продемонстрировала удивительный талант наших соседей. Они вновь виртуозно доказали, как легко отыскать "армянские корни" там, где их отродясь не бывало.

Похоже, местное научное сообщество искренне верит, что если повторить слово "наследие" триста раз, то историческая реальность послушно капитулирует перед вымыслом.

Впрочем, зачем ограничиваться только Нахчываном или Карабахом? Раз уж логика исторической достоверности окончательно принесена в жертву фантазии, аппетиты можно и расширить. Теперь вполне можно заявить, что Колизей строили ереванские прорабы, а Стоунхендж - это просто древнеармянская обсерватория, которую вовремя не успели запатентовать.

Более того, зачем вообще ограничиваться планетой Земля? С нетерпением ждём продолжения этой увлекательной серии. Очередной том, судя по масштабу размаха мысли, просто обязан быть посвящён обоснованию армянского происхождения марсианских каналов.