https://news.day.az/sport/1844882.html Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы - ФОТО В шотландском Стерлинге продолжается чемпионат Европы по сумо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана успешно выступила на турнире, завоевав четыре медали. Чемпионом Европы в весовой категории до 115 кг стал Джавид Юсифов, выигравший золотую медаль.
Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы - ФОТО
В шотландском Стерлинге продолжается чемпионат Европы по сумо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана успешно выступила на турнире, завоевав четыре медали.
Чемпионом Европы в весовой категории до 115 кг стал Джавид Юсифов, выигравший золотую медаль.
Эмрах Шафиев пополнил копилку команды двумя бронзовыми наградами, поднявшись на пьедестал в весовой категории до 85 кг и в абсолютной категории.
Кроме того, сборная Азербайджана стала бронзовым призером командных соревнований.
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