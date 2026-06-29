Стал известен объем сэкономленных резидентами промпарков Азербайджана средств
До сегодняшнего дня резиденты промышленных парков сэкономили 567 миллионов манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана.
Механизмы льгот, применяемые в промпарках, не только формируют благоприятную бизнес-среду для инвесторов, но и вносят важный вклад в расширение производства и развитие ненефтяной промышленности.
В рамках налоговых льгот сроком на 10 лет резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и прибыль. Кроме того, благодаря таможенным льготам и льготам по НДС, импортируемые для производственных целей техника, технологическое оборудование и установки освобождаются от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.
В результате применения этих преференций резиденты промышленных парков к сегодняшнему дню сэкономили 567 миллионов манатов, причем только за 2025 год сумма экономии составила 42,3 миллиона манатов.
Данные механизмы льгот создают благоприятные условия для снижения расходов предпринимателей, повышения инвестиционной привлекательности и развития конкурентоспособного промышленного производства в стране.
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