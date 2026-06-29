Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir
Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında çıxışı zamanı deyib.
"Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir. Eyni zamanda, süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. Sirr deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu, öz növbəsində həm yeni imkanlar, eyni zamanda, yeni təhlükələr yaradır. Biz yeni çağırışlara, xüsusilə kibertəhlükəsizlik və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində olan və yaranan risklərə hazır olmalıyıq", - Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bildirib.
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