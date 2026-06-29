https://news.day.az/sport/1844840.html В Баку пройдет экзамен на поясные степени по дзюдо 30 июня в Баку пройдет официальный экзамен на поясные степени по дзюдо. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, экзамен будет организован в Учебно-тренировочном центре национальных команд. К участию допускаются все занимающиеся дзюдо старше семи лет.
В Баку пройдет экзамен на поясные степени по дзюдо
30 июня в Баку пройдет официальный экзамен на поясные степени по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, экзамен будет организован в Учебно-тренировочном центре национальных команд.
К участию допускаются все занимающиеся дзюдо старше семи лет. Выбор пояса будет осуществляться в соответствии с возрастной категорией участников.
Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, Федерация дзюдо Азербайджана вручит соответствующий пояс и сертификат.
Отметим, что с этого года спортсмены, не имеющие поясной степени, не будут допускаться к участию в соревнованиях.
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