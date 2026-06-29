В Баку пройдет экзамен на поясные степени по дзюдо

30 июня в Баку пройдет официальный экзамен на поясные степени по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, экзамен будет организован в Учебно-тренировочном центре национальных команд.

К участию допускаются все занимающиеся дзюдо старше семи лет. Выбор пояса будет осуществляться в соответствии с возрастной категорией участников.

Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, Федерация дзюдо Азербайджана вручит соответствующий пояс и сертификат.

Отметим, что с этого года спортсмены, не имеющие поясной степени, не будут допускаться к участию в соревнованиях.