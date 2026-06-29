В Муровдагском тоннеле укладывают асфальт

На одном из самых длинных тоннелей в мире - Муровдагском тоннеле - ведутся работы по укладке асфальта.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

По данным ведомства, тоннель протяженностью 11,7 км строится на 13,5-м километре автомобильной дороги Тоганалы - Кяльбаджар - Истису.

"Автодорога Тоганалы - Кяльбаджар - Истису общей протяженностью 82 км является одним из важнейших инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных территориях.

Наиболее сложный участок трассы проходит через Муровдагский хребет, где высота достигает 3250 метров над уровнем моря. Для обеспечения безопасной эксплуатации дороги под Муровдагским хребтом строится тоннель", - сообщили в агентстве.

В AAYDA отметили, что по своей длине Муровдагский тоннель занимает 18-е место в мире, 5-е - в Европе и является самым протяженным среди стран СНГ.

"Для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях в тоннеле также построены 38 соединительных переходов между правой и левой галереями.

Помимо Муровдагского тоннеля, в рамках проекта возведены еще четыре тоннеля общей протяженностью 2636 метров. В целом работы по проекту автомобильной дороги Тоганалы - Кяльбаджар - Истису выполнены на 89%.

Дорога начинается от села Тоганалы Гёйгёльского района, проходит через освобожденный Кяльбаджар и тянется до известной курортной зоны Истису. Она обеспечит удобное и безопасное транспортное сообщение не только с районным центром, но и с населенными пунктами региона, а также будет способствовать развитию сельского хозяйства и туризма", - добавили в AAYDA.