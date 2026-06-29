Стоимость акций Microsoft пережила самое резкое за четверть века падение

Стоимость акций Microsoft, подешевших в июне на 17 процентов, пережила самое резкое за четверть века (с декабря 2000 года) падение. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что к 26 июня рыночная стоимость компании сократилась на 570 миллиардов долларов, до минимума с 2023-го, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инвесторы продолжают опасаться за перспективы гиганта индустрии программного обеспечения в связи с ИИ-революцией на фоне которой сохраняются серьезные опасения, что искусственный интеллект может подорвать спрос на традиционное программное обеспечение, говорится в публикации.

Согласно текущим данным TradingView, по капитализации Microsoft идет на четвертом месте в мире с 2,77 триллиона долларов, уступая только явной тройке лидеров, в которую входят Nvidia (4,66 триллиона), Apple (4,17 триллиона) и Google (4,07 триллиона).

"Пока неясно, вытеснит ли искусственный интеллект такие программы, как Microsoft Word или Excel", - сказал журналистам главный инвестиционный стратег Cresset Wealth Advisors Джек Аблин, по словам которого, несмотря на привлекательность низкой оценки бумаг Microsoft "складывается впечатление, что инвесторы сначала избавляются от них, а уже потом начинают разбираться в ситуации".

"Мы не знаем, какой будет ситуация через несколько лет, а это порождает вполне реальные вопросы - например, будем ли мы вообще пользоваться пакетом программ Microsoft? - конкретизировал портфельный управляющий фондом Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF Кит Фиц-Джеральд.