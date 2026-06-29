https://news.day.az/officialchronicle/1844873.html Под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию - ФОТО 29 июня под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики.
Под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию - ФОТО
29 июня под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на заседании.
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