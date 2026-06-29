Помощник Президента Азербайджана раскрыл детали новых реформ в сфере цифрового развития

Под руководством Президента Ильхама Алиева цифровая трансформация последовательно проводится в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на первом заседании Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Шахмар Мовсумов напомнил, что Указом, подписанным главой государства в феврале этого года, был создан Совет по цифровому развитию и утвержден "План действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026-2028 годы". Он отметил, что в соответствии со стратегическими приоритетами и поручениями, определенными Советом под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, ведется подготовка комплексных реформ, направленных на формирование современной законодательной базы в сфере цифрового развития. Помощник Президента подчеркнул, что это самая масштабная и фундаментальная инициатива реформ по развитию и регулированию цифровой экосистемы на постсоветском пространстве.

Коснувшись сфер, затрагиваемых реформой, Шахмар Мовсумов сказал, что это - обеспечение правовой определенности, формирование конкурентоспособной налоговой среды, финансирование инноваций, поощрение научных исследований и инноваций, привлечение талантов, расширение возможностей доступа на рынок и совершенствование регулирования в области кибербезопасности.

Помощник Президента отметил, что одним из важных аспектов этих реформ является то, что они основаны на мировом опыте. Он подчеркнул, что при подготовке преобразований были изучены успешные модели, применяемые в различных странах.