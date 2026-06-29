Иран заявил о контроле за выполнением меморандума о прекращении огня

Иран сосредоточен на выполнении положений меморандума о прекращении огня и продолжает добиваться реализации своих требований.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, США уже выдали необходимые разрешения в рамках обязательств по продаже иранской нефти, а процесс разблокировки замороженных активов Тегерана также находится под контролем.

Багаи подчеркнул, что переговоры по окончательному соглашению пока не начались и могут стартовать только после выполнения ряда ключевых положений меморандума.

Он также опроверг сообщения о возможных контактах с американской стороной в Катаре, заявив, что в ближайшие дни встречи между представителями Ирана и США не планируются.