Иран заявил о контроле за выполнением меморандума о прекращении огня
Иран сосредоточен на выполнении положений меморандума о прекращении огня и продолжает добиваться реализации своих требований.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
По его словам, США уже выдали необходимые разрешения в рамках обязательств по продаже иранской нефти, а процесс разблокировки замороженных активов Тегерана также находится под контролем.
Багаи подчеркнул, что переговоры по окончательному соглашению пока не начались и могут стартовать только после выполнения ряда ключевых положений меморандума.
Он также опроверг сообщения о возможных контактах с американской стороной в Катаре, заявив, что в ближайшие дни встречи между представителями Ирана и США не планируются.
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