https://news.day.az/sport/1844842.html Определены сроки чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу С 4 по 8 августа пройдет клубное первенство Азербайджана по пляжному волейболу среди женских и мужских команд. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, предварительный этап соревнований пройдет в Бакинском дворце водных видов спорта. Решающие матчи за медали состоятся на территории Sea Breeze.
Определены сроки чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу
С 4 по 8 августа пройдет клубное первенство Азербайджана по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, предварительный этап соревнований пройдет в Бакинском дворце водных видов спорта.
Решающие матчи за медали состоятся на территории Sea Breeze.
Победитель турнира получит право представить Азербайджан на клубном чемпионате Европы CEV по пляжному волейболу, который пройдет в этом году.
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