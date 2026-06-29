Определены сроки чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

С 4 по 8 августа пройдет клубное первенство Азербайджана по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, предварительный этап соревнований пройдет в Бакинском дворце водных видов спорта.

Решающие матчи за медали состоятся на территории Sea Breeze.

Победитель турнира получит право представить Азербайджан на клубном чемпионате Европы CEV по пляжному волейболу, который пройдет в этом году.