США оставили в Гренландии тонны опасных отходов

Американская сторона при выводе военных с баз и объектов в Гренландии оставила на датском острове значительные объемы опасных отходов. Об этом сообщила газета Politiken, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Politiken по меньшей мере на 36 бывших базах и военных объектах Соединенных Штатов на самом большом острове мира", - говорится в публикации.

В частности, журналисты обнаружили на бывших американских базах сотни покрытых ржавчиной бочек с дизельным топливом. Также на объектах остались миллионы литров слаборадиоактивной воды, старые трубы и кабели, автомобильные аккумуляторы и иной мусор, способный негативно повлиять на окружающую среду. По информации издания, общий объем отходов достигает нескольких тысяч тонн.

Как отметили авторы статьи, брошенный американцами мусор содержит в себе различные вредные вещества, включая тяжелые металлы. Они наносят ущерб экологии, в том числе моллюскам и другим морским животным у берегов Гренландии.