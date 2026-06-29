Милли Меджлис поддержал проект конституционного закона в связи с Корсикой

Группа поддержки корсиканского народа Милли Меджлиса Азербайджанской Республики распространила заявление по проекту конституционного закона, принятого в Национальной ассамблее Франции.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится:

"Принятие в Национальной ассамблее Франции проекта конституционного закона, предусматривающего закрепление за Корсикой статуса особой автономии в составе Французской Республики, является важным этапом для корсиканского народа. Законопроект предусматривает предоставление Корсике более широких полномочий по самоуправлению с учетом исторических, культурных, социальных и географических особенностей острова и с этой точки зрения оценивается как важный политический результат мирной, демократической и последовательной борьбы, которую корсиканский народ вел на протяжении многих лет.

Мы, как Группа поддержки корсиканского народа Милли Меджлиса, высоко ценим это упорство, решимость и приверженность корсиканского народа демократическим принципам и искренне приветствуем их. Упорство и решимость, проявленные корсиканским народам в направлении определения своего будущего, еще раз показывают, что легитимные требования народов рано или поздно находят свое отражение в политической плоскости. С этой точки зрения решение, принятое в Национальной ассамблее Франции, является не только законодательным актом, но и важным политическим достижением долгосрочной борьбы корсиканского народа.

Надеемся, что Сенат Франции также проявит историческую ответственность, поддержит решение, принятое Национальной ассамблеей Франции, и, тем самым, выразит уважение к демократической воле корсиканского народа. Группа поддержки корсиканского народа Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и впредь продолжит поддерживать объективную оценку международным сообществом законных прав, демократической воли и мирной политической борьбы корсиканского народа".