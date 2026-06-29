Ормуз после войны: что ждет главную морскую артерию мировой экономики?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Представьте на мгновение не поле боя и не дипломатический кризис, а обычный лондонский офис. Страховщик ранним утром снимает трубку и называет цифру - надбавку к военному риску за проход танкера через Ормузский пролив. Когда эта цифра поднимается с долей процента до двух, трех или пяти процентов от стоимости судна, мировая экономика начинает задыхаться еще до выстрелов, заявлений и телевизионных кадров с горящими танкерами.

В этом и состоит подлинная логика Ормуза. Пролив шириной около 33 морских миль в самой узкой точке стал рычагом, нажатие на который способно одновременно ударить по Токио, Сеулу, Пекину, Нью-Дели, Мюнхену и Хьюстону.

Война февраля 2026 года не просто поставила под угрозу судоходство в проливе. Она обнажила архитектурный изъян, который международное сообщество десятилетиями предпочитало не замечать. Через Ормуз ежедневно проходит, по данным Управления энергетической информации США, порядка 21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов - около 21% мирового потребления и примерно 25% мировой морской торговли углеводородами. К этому добавляется около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа, прежде всего катарского.

Из пяти крупнейших импортеров ближневосточной нефти четыре - Китай, Индия, Япония и Южная Корея - зависят от прохода через пролив. Альтернативных морских маршрутов в Восточную Азию для этих поставок фактически нет. Для Японии доля Ближнего Востока в структуре нефтяного импорта превышает 90%, для Южной Кореи составляет около 70%, для Индии - порядка 45%. Каждый из этих показателей означает не статистическую уязвимость, а военно-стратегическую зависимость, которую невозможно устранить быстро.

В январе 2012 года, когда Тегеран пригрозил перекрыть пролив в ответ на западные санкции, нефтяные фьючерсы за несколько торговых сессий выросли более чем на 4 доллара за баррель. Это были только слова. В 2019 году, когда иранские силы и связанные с ними структуры атаковали шесть танкеров вблизи Ормузского пролива и у берегов Омана, реакция рынков осталась сдержанной, но военные страховщики Lloyd's сразу ввели надбавки к военному риску для судов, следующих в зону Персидского залива.

Теперь ситуация стала иной. После реального минирования пролива мировой рынок столкнулся уже не с угрозой, а с физическим ограничением судоходства. По оценкам главы японской NYK Line Такая Соги, опубликованным в Financial Times, даже при полном соблюдении перемирия судоходство в Ормузском проливе в обозримой перспективе не вернется к довоенным показателям. В проливе могут оставаться до 80 мин, а доступные маршруты сужаются до двух узких коридоров - вблизи иранского острова Ларак и вдоль оманского побережья. По его расчетам, объем перевозок в ближайший период может составить менее половины обычного уровня.

В реальных деньгах это означает резкий рост стоимости перевозок и страхования. Ставки на фрахт крупных нефтяных танкеров класса VLCC в периоды кризисов вблизи Ормуза исторически возрастали в два-три раза. В 2019 году, на пике напряженности, суточные ставки фрахта для маршрутов Персидский залив - Япония поднимались выше 300 тысяч долларов против обычных 30-50 тысяч.

Такой рост транспортных издержек быстро переходит в цены на энергоносители, а через них - в инфляцию почти во всех секторах глобальной экономики. Согласно расчетам МВФ, повышение нефтяных цен на 10% при сохранении в течение квартала ведет к снижению мирового ВВП примерно на 0,15-0,2 процентных пункта. При полной блокаде и росте цен на 50% и выше удар уже может привести к тяжелой рецессии в нескольких крупнейших экономиках.

Именно здесь проходит ключевая точка иранской стратегии. Тегеран на протяжении последних двадцати лет последовательно превращал Корпус стражей исламской революции в асимметричную военно-морскую силу, рассчитанную на одну задачу: сделать проход через Ормуз физически и финансово невозможным для враждебных государств.

Военно-морские силы КСИР располагают сотнями скоростных катеров, способных атаковать крупнотоннажные суда группами из нескольких десятков единиц. На береговых позициях размещены противокорабельные ракетные комплексы, включая Noor, Ghader и Khalij-e Fars, с дальностью пуска от 120 до 300 километров. Кроме того, Иран обладает значительным арсеналом морских мин советского производства и собственной разработки.

Эффективное минирование относительно неглубокого шельфа в районе пролива способно парализовать движение крупных судов на месяцы. Траление в условиях берегового противодействия остается крайне сложной и опасной операцией. Глава NYK Line говорит о месяцах, необходимых только для разминирования. Специалисты по морской безопасности называют схожие сроки: при наличии 60-100 мин на маршруте полное траление может занять от трех до шести месяцев при активном противодействии.

Ормуз уже переживал подобные кризисы. В 1984-1988 годах, во время "танкерной войны" между Ираном и Ираком, обе стороны атаковали нейтральные торговые суда в Персидском заливе, стремясь подорвать нефтяные доходы противника. К 1987 году обстановка стала настолько опасной, что США начали операцию Earnest Will - крупнейшую конвойную операцию американского ВМФ со времен Второй мировой войны - для сопровождения кувейтских танкеров под американским флагом.

В апреле 1988 года, после подрыва американского фрегата USS Samuel B. Roberts на иранской мине, последовала операция Praying Mantis: ВМС США уничтожили две иранские нефтяные платформы и потопили несколько военных кораблей Ирана. Тегеран сделал из этого опыта несколько выводов. Прямое столкновение с американским флотом для Ирана крайне опасно. Угроза минирования и атак скоростных катеров способна многократно поднять страховые ставки и дезорганизовать судоходство. Мировая экономика становится заложником самого факта нестабильности в проливе.

Сегодня геометрия интересов стала еще сложнее. США размещают Пятый флот в Бахрейне. Совокупная ударная группировка ВМС США в регионе включает авианосец, крейсеры, эсминцы и атомные подводные лодки. Великобритания и Франция имеют постоянное военно-морское присутствие в зоне Персидского залива. Многонациональная миссия EMASOH под командованием Франции действует с 2020 года. Саудовская Аравия и ОАЭ располагают современными ВМС, оснащенными западной техникой.

Однако разминирование без согласия или хотя бы нейтралитета Ирана практически невозможно. Береговые противокорабельные ракеты КСИР контролируют всю акваторию пролива. Именно это объясняет, почему 29 июня 2026 года в Маскате состоялось первое заседание ирано-оманского Совместного комитета по Ормузу.

Оман - единственная страна Персидского залива, никогда не разрывавшая дипломатических отношений с Тегераном. Через Маскат шли тайные американо-иранские переговоры, предшествовавшие ядерной сделке 2015 года. Формирование совместного комитета по управлению судоходством в проливе означает, что Иран добился признания своей роли в регулировании одного из важнейших морских путей планеты.

Это принципиальный сдвиг. До войны Тегеран мог угрожать закрыть пролив. Теперь он участвует в выработке правил его открытия. Пятый пункт Исламабадского меморандума о взаимопонимании, упомянутый заместителем министра иностранных дел Ирана Каземом Гарибабади, судя по всему, касается режима судоходства через Ормуз и прав прибрежных государств.

Иран последовательно продвигает интерпретацию Конвенции ООН по морскому праву, согласно которой прибрежные государства в проливах, используемых для международного судоходства, сохраняют право регулировать транзитный проход во имя безопасности и защиты окружающей среды. Статьи 21 и 233 ЮНКЛОС действительно дают определенные основания для такой позиции, хотя большинство западных правоведов считает ее расширительной. Сам факт переноса переговоров в Дохе с ядерной программы на безопасность коммерческого судоходства показывает смещение приоритетов: контроль над проливом оказался для Тегерана крайне ценным переговорным активом.

Дальнейшее развитие событий можно свести к трем сценариям.

Первый - управляемое восстановление. Иран и США договариваются о постепенном разминировании под международным надзором, поэтапно открывают пролив, а Тегеран закрепляет за собой роль фактического участника режима судоходства. В этом сценарии Иран получает формальное или неформальное признание своих особых интересов в проливе в обмен на отказ от военных инструментов давления.

Вероятность этого сценария в ближайшие 12-18 месяцев достаточно высокая, поскольку он вытекает из логики переговоров в Бюргенштоке и Маскате. Его риск для Тегерана заключается в том, что нормализация судоходства снизит ценность главного переговорного актива. Для Вашингтона риск иной: признание Ирана особой стороной в управлении Ормузом создаст прецедент, который могут использовать другие региональные державы в своих территориальных водах.

Второй сценарий - затяжная неопределенность. Переговоры продолжаются, но разминирование затягивается. Пролив работает в режиме ограниченного судоходства, страховые ставки остаются высокими, мировой рынок нефти торгует с постоянной "иранской" премией в 15-25 долларов за баррель.

Этот сценарий выгоден Ирану. Нефтяные доходы государств Персидского залива падают из-за хаоса с экспортом, а Тегеран продает нефть в обход Ормуза через трубопроводы в каспийском направлении и договоренности с Китаем и Индией о дисконтированных поставках. Иранский трубопровод Горех - Джаск, способный прокачивать до одного миллиона баррелей в сутки и выводящий нефть напрямую в Аравийское море в обход пролива, в такой ситуации превращается в стратегический актив.

Саудовская Аравия располагает трубопроводом Петролайн мощностью 5 миллионов баррелей в сутки, выходящим к Красному морю. ОАЭ построили трубопровод ADCOP к Фуджейре мощностью 1,5 миллиона баррелей. Однако совокупная пропускная способность всех альтернативных маршрутов составляет порядка 8-9 миллионов баррелей в сутки. Это покрывает менее половины обычного трафика через Ормуз, а перенаправление таких объемов обходится дороже морской перевозки.

Третий сценарий - новый виток военной эскалации: срыв переговоров, возобновление боевых действий и полное закрытие пролива. Goldman Sachs и JPMorgan еще в 2012 году оценивали немедленный ценовой шок для нефти в диапазоне от 150 до 200 долларов за баррель. С тех пор мировая зависимость от ближневосточной нефти снизилась, но не исчезла. Американская сланцевая революция сократила импортную уязвимость США, однако ближневосточная нефть в основном сместилась в Азию.

Для Китая полная блокада Ормуза означала бы топливные ограничения и падение промышленного производства. Для Японии - угрозу системного экономического кризиса. Именно поэтому Пекин выступает как фактический гарант умеренности в переговорах: Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти и одновременно крупнейшим пострадавшим от длительной блокады. Этот сценарий наименее вероятен, но сама его возможность обеспечивает Тегерану переговорную силу.

Нужно сказать прямо то, о чем дипломаты предпочитают молчать публично. Ормуз стал для Ирана более ценным инструментом, чем вся сеть региональных прокси - "Хезболла", хуситы, шиитские формирования в Ираке. Поддержка этих группировок обходилась Тегерану, по разным оценкам, в 700 миллионов - 1 миллиард долларов в год. Контроль над судоходством в Ормузе генерирует переговорный ресурс, который можно конвертировать в снятие санкций, международное признание и экономические преференции.

Прокси ведут войны, разрушают государства и создают потоки беженцев. Ормуз работает иначе: этот рычаг не нужно нажимать до конца. Само его существование меняет поведение всех игроков.

Немецкий стратег Клаузевиц утверждал, что война есть продолжение политики иными средствами. Ормузская стратегия Ирана демонстрирует обратную формулу: экономическое давление как продолжение военной стратегии мирными средствами. Рост страховых ставок, задержки в цепочках поставок и нефтяная премия наносят противнику измеримый ущерб без юридически квалифицируемого акта войны.

Международное морское право не запрещает государству объявлять о минных заграждениях в своих территориальных водах. Оно обязывает уведомить международное сообщество и обеспечить коридоры для прохода. Тегеран движется именно к юридически обоснованному контролю над проходом, а не к открытой незаконной блокаде.

Здесь и заключается главный парадокс ситуации после войны 2026 года. Ни одна крупная держава не заинтересована в длительной блокаде Ормуза. Китай потеряет нефть, США - союзников в Азии, Европа - энергетическую стабильность, Саудовская Аравия - нефтяные доходы, сам Иран рискует получить удар по нефтяной инфраструктуре. При этом угроза блокады остается удобным переговорным инструментом.

Для Вашингтона Ормузский кризис - аргумент за укрепление военного присутствия в регионе. Для Пекина - повод давить на Тегеран в обмен на экономическое сотрудничество. Для Тегерана - постоянно действующий рычаг давления на всех.

Заседание ирано-оманского комитета 29 июня 2026 года в Маскате стало фиксацией нового баланса сил в проливе. Прибрежное государство, которое не является союзником западных держав, получило формальный механизм участия в управлении судоходством через стратегический международный пролив. Прецедент создан.

Разминирование займет месяцы. Страховые надбавки сохранятся, пока будет сохраняться неопределенность. Экономические последствия войны - потерянный фрахт, подорожавшие энергоносители и переориентированные цепочки поставок - будут ощущаться еще долго.

Тридцать три морских мили. Этот пролив всегда был узким. Теперь он стал еще уже - но уже по другим причинам.