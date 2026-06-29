В ТЮЗе с большим успехом состоялась премьера спектакля "Гаджи Гара"

На сцене Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя (ТЮЗ) с большим успехом состоялась премьера спектакля "Гаджи Гара". Постановка создана по мотивам знаменитой комедии Мирзы Фатали Ахундова "Приключения скупца" (Sərgüzəşti-mərdi-xəsis) в новой сценической редакции Дильсуза Мустафаева, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

События разворачиваются в середине XIX века. Чтобы найти деньги на свадьбу с возлюбленной, обедневший дворянин Гейдар-бек решается на опасную контрабанду между Азербайджаном и Ираном. Он вовлекает в дело фантастически скупого купца по имени Гаджи Гара, пообещав ему огромную прибыль. Ослеплённый жаждой наживы, торговец лично отправляется в Тебриз. В этом путешествии характеры героев проступают особенно отчетливо. Гейдар-бек, несмотря на все свое дворянское тщеславие, проявляет отвагу и благородство. Когда на обратном пути их пытаются задержать, Гаджи Гара в панике бросает товар и попадает в плен к разбойникам, откуда его спасает бесстрашный Гейдар-бек. Эта история - хлёсткая сатира на то, как слепая алчность лишает человека разума и достоинства, превращая его в труса.

Темы, поднятые в пьесе, вневременные, благодаря чему произведение не сходит с театральных подмостков. Неслучайно Мирзу Фатали Ахундова называют "мусульманским Мольером" - в "Приключениях скупца" отчетливо прослеживаются параллели с классической пьесой французского драматурга. Гарпагон в "Скупом" и Гаджи Гара в "Приключениях скупца" - это доведенные до гротеска образы человеческой жадности. Это хлёсткое обличение порока и сегодня делает сюжет удивительно созвучным нашей эпохе. В созданном для сегодняшнего зрителя спектакле бережно сохранён дух оригинальной комедии Мирзы Фатали Ахундова, гармонично переплетающийся с современной сценической эстетикой, динамичной режиссурой и яркой, выразительной игрой актеров.

Над созданием двухактного спектакля работали: режиссёр-постановщик - народная артистка Джаннат Салимова, режиссёр - Гюльнар Гаджиева, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, композитор - Фирудин Аллахверди, хореограф - Гюльмамед Шахвердиев и ассистент режиссёра - Сона Магеррамова.

В спектакле заняты: народный артист Ясин Гараев, заслуженные артисты Эльнур Гусейнов, Гюляр Набиева, Насиба Эльдарова, а также актёры Анар Сейфуллаев, Адалят Абдулсамед, Рамиль Мамедов, Керем Гадизаде, Рашад Сафаров, Эльшан Гаджибабаев, Натиг Фарзалиев, Шабнам Гусейнова, Айгюн Фатуллаева, Хюсния Ахмедова, Эльдар Иманов, Вюгар Мамедалиев, Эльгюн Яхъяев, Нурлан Сулейманлы, Хилал Демиров, Халиг Бекиров, Гюльбениз Лятифова, Венера Аббасова, Айдын Демиров, Юсиф Дадашов, Тахир Исмаилов, Илаха Амирханова, Имдад Тофигоглу и Гусейн Байрамов.

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