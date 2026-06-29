Азербайджан завоевал пять медалей в первый день чемпионата Европы по дзюдо

В испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канария стартовало первенство Европы по дзюдо среди кадетов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первый соревновательный день сборная Азербайджана завоевала пять медалей, включая две золотые.

Чемпионами Европы стали Нихад Агаев (50 кг) и Захра Гулиева (40 кг). В финале весовой категории до 50 кг состоялось азербайджанское дерби, в котором Агаев оказался сильнее Фарида Рзазаде, ставшего серебряным призером турнира.

Еще две медали бронзового достоинства принесли сборной Ибрагим Талыбов (55 кг) и Кенуль Эйвазлы (48 кг).

В шаге от пьедестала остановились Сунай Саламова (40 кг) и Рза Халилли (55 кг), уступившие в четвертьфинале. Мехман Аскеров (60 кг) и Парвин Севханлы (44 кг) завершили выступление после второго поединка, а Фатима Абдуллаева (44 кг) выбыла из борьбы уже на старте.

Первенство Европы завершится 2 июля. В заключительный день турнира состоятся соревнования смешанных команд.