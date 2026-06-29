ЧМ-2026: Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в матче 1/16 финала бразильцы обыграли Японию со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США).

Японская сборная открыла счет на 29-й минуте усилиями Каисю Сано. Во втором тайме Бразилия смогла отыграться - на 56-й минуте отличился Каземиро.

Решающим стал гол Габриэла Мартинелли в компенсированное время. Форвард поразил ворота Японии на 90+6-й минуте и принес Бразилии волевую победу.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.