https://news.day.az/sport/1844904.html ЧМ-2026: Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала - ВИДЕО Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в матче 1/16 финала бразильцы обыграли Японию со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США). Японская сборная открыла счет на 29-й минуте усилиями Каисю Сано.
ЧМ-2026: Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала - ВИДЕО
Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в матче 1/16 финала бразильцы обыграли Японию со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США).
Японская сборная открыла счет на 29-й минуте усилиями Каисю Сано. Во втором тайме Бразилия смогла отыграться - на 56-й минуте отличился Каземиро.
Решающим стал гол Габриэла Мартинелли в компенсированное время. Форвард поразил ворота Японии на 90+6-й минуте и принес Бразилии волевую победу.
В 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.
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