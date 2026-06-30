У станции метро "Нариман Нариманов" началась масштабная реконструкция

В Наримановском районе Баку на улице Тебриз начались масштабные работы по модернизации транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, проект реализуется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Баку на 2025-2030 годы.

В соответствии с программой территория вокруг станции метро "Нариман Нариманов" уже огорожена. В этой зоне расположены около десяти объектов различного назначения, включая магазины и кафе. Теперь попасть на территорию пешеходы могут только через специально организованные проходы.

Сообщается, что все эти объекты будут снесены, а на их месте создадут небольшой пересадочный узел для автобусных маршрутов. Кроме того, вокруг станции метро оборудуют новые пешеходные переходы и сформируют непрерывную пешеходную зону.

Хотя демонтаж зданий пока не начался, владельцы торговых объектов отмечают, что уже получили информацию о предстоящем сносе.