ФБР изъяло более 400 беспилотников у объектов ЧМ-2026

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об изъятии более 400 беспилотников, замеченных вблизи закрытых для полетов зон вокруг стадионов чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на SoccerNews, об этом заявил директор ФБР Кэш Патель.

По его словам, турнир проходит на фоне повышенных мер безопасности в США, Канаде и Мексике. Особое внимание уделяется защите воздушного пространства над аренами, поскольку даже один беспилотник над переполненным стадионом может привести к остановке матча или эвакуации зрителей.

"ФБР уже изъяло более 400 дронов вблизи воздушного пространства ФИФА. В операции задействованы 54 полевых офиса по всей стране, полностью мобилизованы 59 оперативных групп Министерства внутренней безопасности, а также тысячи сотрудников", - написал Патель в соцсети X.

Он также отметил, что США уже установили рекорд посещаемости чемпионатов мира, приняв 3,7 млн зрителей, несмотря на то, что до завершения турнира остается более 40 матчей.

Чемпионат мира завершится 19 июля финалом на стадионе MetLife Stadium в Нью-Йорке. В ФБР считают, что число перехваченных беспилотников может продолжить расти до окончания турнира.