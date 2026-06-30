https://news.day.az/sport/1844915.html

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу определились очередные участники 1/8 финала и обновилась предварительная сетка плей-офф. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Бразилии стала вторым участником следующего раунда, обыграв Японию со счетом 2:1. Победный мяч Габриэл Мартинелли забил в компенсированное ко второму тайму время.