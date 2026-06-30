Гороскоп на 30 июня

Сегодня гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня. Не удивляйтесь, если многие из окружающих сегодня будут, что называется "на взводе", остро реагируя на все, что происходит вокруг. Звезды советуют в этой связи не задевать чужих чувств и интересов - это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Овна. Одним словом, в этот день Овну лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Телец

Сегодня голова Тельца будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Тельцу максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит распалять свои страсти, так как это за них будут делать другие. Весь день Близнецам будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на их нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Близнецов они будут играть только время от времени.

Рак

Сегодня в течение дня Рак не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Рака, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Лев

Сегодня весь день Лев может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Льва тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Льва было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Дева

Сегодня Дева может быть захвачена неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день она будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Деве не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Весы

Сегодня Весам лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Скорпион

Сегодняшний день у Скорпиона обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Скорпиону так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Скорпион и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Стрелец

Вот день, когда благополучие Стрельца может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Стрельцу также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Козерог

Сегодня планы Козерога могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Козерог не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Водолей

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Водолея, вынуждая его плыть против течения. Сам же Водолей в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Водолей рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет его к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.

Рыбы

Сегодня день у Рыб полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанут не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?