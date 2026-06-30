Назван минимально допустимый объем памяти смартфона

В 2026 году смартфон должен иметь не менее 256 гигабайт встроенной памяти. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам редактора портала Хосе Адорно, много лет 128 гигабайт встроенной памяти казались оптимальными для смартфона в большинстве случаев. Однако сейчас, по мнению специалиста, этого запаса не хватит, если хранить на устройстве много приложений и снимать фото и видео.

Исходя из своего опыта, Адорно назвал 256 гигабайт минимально допустимым объемом памяти для телефона. Для примера он подсчитал, что на его iPhone 17 Pro Max сохранено 200 гигабайт контента - музыка, фото и кэш приложений. При этом он не хранит на девайсе большого количества программ. "Похоже, 256 гигабайт - это то, на что вам следует ориентироваться", - посоветовал журналист.

Автор отметил, что несколько лет назад начали набирать популярность сервисы искусственного интеллекта (ИИ). По оценке агентства TrendForce, обычной локальной модели ИИ для работы нужно 40-60 гигабайт памяти. В этом случае даже 256 гигабайт на устройстве может не хватить.