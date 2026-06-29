С 1 июля в Азербайджане изменится расписание ряда поездов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вводят дополнительные рейсы и обновляют расписание поездов на летний сезон, чтобы удовлетворить возросший пассажиропоток в период отпусков и каникул.

Как сообщили Day.Az в АЖД, с 6 июня количество рейсов по туристическому маршруту Баку - Габала - Баку увеличено с двух до четырех. Теперь поезда курсируют в обоих направлениях регулярно по субботам и воскресеньям. Кроме того, с 4 июля поезда на этом маршруте будут делать остановку на станции Уджар, что сделает железнодорожное сообщение более удобным для жителей региона.

До 31 августа поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку будут отправляться каждую субботу и воскресенье. Решение принято в связи с традиционным ростом пассажиропотока в западном направлении летом.

Еще одним нововведением станет изменение графика движения поездов Баку - Балакен - Баку. С 1 июля поезд будет отправляться из Баку в 23:30 вместо 23:50, а из Балакена - в 21:10 вместо 22:00.

Напомним, что с 6 июня межрегиональные поезда также отправляются со станции Дарнагюль, что расширило транспортные возможности для пассажиров.

Кроме того, с 1 июля на Абшеронской кольцевой железной дороге начнет действовать летнее расписание. В связи со снижением пассажиропотока в будние дни количество рейсов будет оптимизировано - ежедневно по рабочим дням будет выполняться 84 рейса. В выходные дни движение поездов сохранится по действующему графику.

В ADY рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и приобретать билеты заблаговременно. Новое расписание с 1 июля будет доступно на официальном сайте ADY и в мобильном приложении ADY Mobile.