https://news.day.az/world/1844907.html Лавовая река в Исландии - ВИДЕО В сети распространились кадры лавовой реки в Исландии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лавовая река в Исландии - ВИДЕО
В сети распространились кадры лавовой реки в Исландии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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