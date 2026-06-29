В последнее время в социальных сетях значительно увеличилось количество рекламы различных лекарственных препаратов. Особенно часто некоторые фармацевты рекомендуют конкретные лекарства через интернет, что может побуждать людей принимать их без консультации с врачом.

Насколько это допустимо?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, специалисты предупреждают, что прием лекарств без врачебного контроля может представлять серьезную угрозу для здоровья. Это может привести к желудочным кровотечениям, острому нарушению функции почек, опасному повышению артериального давления, а также осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы.

В Аналитическом экспертном центре при Министерстве здравоохранения сообщили, что согласно действующему законодательству Азербайджана разрешена реклама только тех лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта. Реклама препаратов, продаваемых по рецепту, законом запрещена.

Кроме того, в центре отметили, что в социальных сетях распространяются объявления о доставке под заказ лекарств, не зарегистрированных в Азербайджане. Такая деятельность считается незаконной, при этом невозможно обеспечить надлежащий контроль за хранением, транспортировкой и качеством подобных препаратов.

В свою очередь, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком заявило, что недостоверная реклама лекарственных средств, распространяемая с целью их продажи, может расцениваться как введение потребителей в заблуждение.

Согласно Кодексу об административных проступках, если в рекламе лекарственных препаратов не содержится предупреждение о необходимости консультации с врачом, должностным лицам грозит штраф в размере от 300 до 500 манатов, а юридическим лицам - от 1000 до 2000 манатов.