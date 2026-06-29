Историческая роль Президента Ильхама Алиева в объединении и укреплении тюркского мира

Автор: Акпер Гасанов

Современный этап развития международных отношений характеризуется нарастающей нестабильностью и фрагментацией глобального пространства. На этом фоне особое значение приобретают региональные объединения, основанные не только на прагматических интересах, но и на глубокой историко-культурной общности. В этом контексте тюркский мир постепенно трансформируется в один из формирующихся центров силы, а Азербайджан играет в этом процессе ключевую, во многом объединяющую роль.

В этой связи стоит напомнить, что знаковым отражением этой стратегической линии стала инаугурационная речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 февраля 2024 года. Говоря об Организации тюркских государств, глава нашего государства сформулировал принципиально важный тезис: "Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир".

Данная формулировка является четким политическим заявлением, определяющим долгосрочный вектор внешней политики Азербайджана. При этом, что особо показательно и важно, данная позиция не ограничивается риторикой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев последовательно демонстрирует готовность наполнять идею тюркского единства конкретным содержанием - через институциональные инициативы, культурные проекты и укрепление политического взаимодействия между государствами.

Очередным подтверждением этой линии стало проведение в Баку Недели тюркского мира, приуроченной к 100-летию Первого тюркологического съезда 1926 года. Сам факт организации столь масштабного международного форума именно в столице Азербайджана носит глубоко символический характер. Он подчеркивает историческую роль Баку как одного из интеллектуальных центров тюркского мира и одновременно фиксирует его современный статус как площадки для выработки общих стратегических подходов.

Добавлю, что Неделя тюркского мира объединила представителей научного, культурного и политического сообщества из двух десятков стран. В рамках форума пройдут мероприятия, посвященные вопросам языка, истории, этнографии и культурного наследия тюркских народов - тем самым направлениям, которые еще сто лет назад были в центре внимания участников Первого тюркологического съезда.

Неспроста же, в своем обращении к участникам форума Президент Азербайджана особо подчеркнул преемственность нынешних инициатив с историческим наследием. Он напомнил, что Первый тюркологический съезд стал важнейшей вехой в формировании идеологии культурной интеграции тюркских народов. Несмотря на последующие трагические события, включая репрессии против многих его участников в советский период, заложенные тогда идеи не утратили своей актуальности и сегодня лежат в основе современных интеграционных процессов.

Особое значение имеет и тот факт, что проведение Недели тюркского мира совпало с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств. Это усиливает роль Баку как координатора и драйвера интеграционных процессов, превращая его в центр притяжения для тюркского пространства.

Показательно, что инициативы Азербайджана получают широкую поддержку со стороны других государств. Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев отметил, что нынешний форум является логическим продолжением исторического съезда и отражает высокий уровень единства между тюркскими странами.

Аналогичные оценки прозвучали и со стороны лидеров тюркских государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении подчеркнул, что Азербайджан вносит существенный вклад в укрепление эффективности тюркского мира, а темы, поднятые еще в 1926 году, сохраняют свою актуальность. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Первый тюркологический съезд стал символом единства братских народов, идеи которого остаются востребованными и в современности. В свою очередь, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на том, что исторические инициативы в сфере науки и просвещения продолжают служить ориентиром для будущего развития сотрудничества.

Таким образом, складывается устойчивая тенденция: Азербайджан воспринимается не просто как участник, а как один из ключевых архитекторов тюркской интеграции. Это обусловлено не только его географическим положением и историческим наследием, но и активной политикой, проводимой руководством страны.

Роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом процессе трудно переоценить. Его подход сочетает стратегическое видение с практической реализацией - от продвижения инициатив на уровне саммитов до организации конкретных мероприятий, направленных на углубление гуманитарных связей. Именно такая комбинация позволяет переводить идею "тюркской семьи" из символической плоскости в сферу реальной политики.

В более широком контексте это имеет и геополитическое измерение. На фоне глобальной турбулентности формирование сплоченного тюркского пространства становится фактором стабильности и дополнительным элементом международного баланса. В этом смысле Азербайджан выступает как связующее звено, способствующее консолидации более широкого цивилизационного пространства.

Вот и проведение Недели тюркского мира в Баку - это часть долгосрочной стратегии. Оно демонстрирует, что идеи, сформулированные столетие назад, не только сохраняют актуальность, но и получают новое развитие в современных условиях.

Именно поэтому можно говорить о формировании новой реальности, в которой тюркский мир постепенно обретает институциональную и идеологическую целостность. И в этом процессе Азербайджан, опираясь на политическую волю своего руководства, выступает в роли одного из главных центров притяжения и объединения. Тем самым подтверждается тезис, озвученный Президентом Ильхамом Алиевым: тюркский мир действительно становится той семьей, которая не только объединяет народы общей историей и культурой, но и формирует основу для совместного будущего.