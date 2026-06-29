Эти граждане могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком

В Азербайджане лицам, находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, выплачивается ежемесячное социальное пособие.

Как передает Day.Az, согласно официальной информации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 44 маната, а на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет - 28 манатов.

Если ребенок имеет инвалидность, размер выплат увеличивается вдвое - соответственно до 88 и 56 манатов.

Право на получение пособия имеют официально трудоустроенные матери, оформившие частично оплачиваемый социальный отпуск по уходу за ребенком. Если мать не работает, воспользоваться этим правом может официально работающий отец либо другой работающий член семьи, осуществляющий уход за ребенком.

Пособие назначается автоматически в электронном формате после того, как работодатель внесет приказ о предоставлении отпуска в подсистему "Труд и занятость" (MAS).

Кроме того, в Генеральном коллективном соглашении на 2026-2028 годы официально вынесен на обсуждение вопрос об увеличении размера ежемесячных социальных пособий по уходу за ребенком.