https://news.day.az/world/1844909.html Жители Базеля и Берна добираются домой из офиса вплавь - ВИДЕО Жители швейцарских городов Базель и Берн добираются домой из офиса вплавь. Как передает Day.Az, жители после работы складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем.
Жители Базеля и Берна добираются домой из офиса вплавь - ВИДЕО
Жители швейцарских городов Базель и Берн добираются домой из офиса вплавь.
Как передает Day.Az, жители после работы складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем.
Это стало уже устоявшейся традицией - река стала частью городского транспорта вместе с появлением специальных мешков.
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