Жители Базеля и Берна добираются домой из офиса вплавь

Жители швейцарских городов Базель и Берн добираются домой из офиса вплавь.

Как передает Day.Az, жители после работы складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем.

Это стало уже устоявшейся традицией - река стала частью городского транспорта вместе с появлением специальных мешков.