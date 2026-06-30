Загадку замедления Windows решили

Корпорация Microsoft признала проблему замедления Windows 11. На это обратило внимание немецкое издание PC Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, некоторое время назад пользователи Windows 11 пожаловались, что их устройства начали выключаться медленнее, чем обычно. Спустя время загадочной проблеме, которая охватило множество устройств, нашли решение - она оказалась связана со службой Windows BITS.

Специалисты объяснили, что Windows BITS - это системная служба, которая, в числе прочего, передает файлы в фоновом режиме и автоматически возобновляет загрузку после прерывания. Судя по всему, этот сервис мог слишком долго обращаться к операционной системе, из-за чего мешал компьютеру завершить работу.

"Эта проблема, судя по всему, существовала уже некоторое время, но была исправлена компанией Microsoft лишь недавно", - заметили журналисты. Они объяснили, что разработчик Windows исправил ошибку в обновлении KB5095093, которое вышло 23 июня.