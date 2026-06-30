Джавид Гусейнов отметил потенциал Азербайджана в сфере научных исследований

Азербайджан обладает большим потенциалом для развития научных исследований и международного сотрудничества.

Об этом заявил доктор Джавид Гусейнов, доцент профессиональной практики по прикладной аналитике Колумбийского университета (США), выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"В Азербайджане есть большой потенциал для развития исследовательской инфраструктуры, создания новых научных центров и лабораторий. Теперь главная задача - создать механизмы, которые позволят выводить результаты исследований на международный уровень и активнее сотрудничать с ведущими научными сообществами мира", - сказал он.

По словам Гусейнова, азербайджанским ученым необходимо активнее участвовать в работе ведущих международных научных организаций и публиковать результаты исследований на авторитетных мировых площадках.

"Для исследователей из Азербайджана важно публиковаться и участвовать в работе международных научных сообществ. Это открывает возможности для сотрудничества с учеными со всего мира и способствует развитию науки в стране", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уже сегодня ряд азербайджанских университетов демонстрирует хорошие результаты в международной публикационной деятельности и научном сотрудничестве.

"Уже сейчас есть хорошие примеры такого сотрудничества. Это направление необходимо развивать дальше, поскольку именно оно позволяет укреплять международные связи и расширять участие азербайджанских исследователей в мировой научной повестке", - сказал Гусейнов.

По его мнению, развитие исследовательской инфраструктуры должно сопровождаться созданием эффективных механизмов для привлечения талантливых специалистов и инноваций.

"Важно думать не только о возвращении ученых, работающих за рубежом. Необходимо создать механизм, который позволит им продолжать исследования там, где они находятся, одновременно сотрудничая с университетами и промышленными организациями Азербайджана, чтобы результаты этой работы приносили пользу стране", - подчеркнул эксперт.