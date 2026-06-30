https://news.day.az/unusual/1844911.html Euclid сделал самый детальный снимок центра Млечного Пути - ВИДЕО Космический телескоп Euclid сделал самый большой и детальный снимок центра Млечного Пути. Как передает Day.Az, на нем поместилось больше 60 миллионов звезд, а также туманности и звездные скопления. Девять кадров для снимка делали на протяжение 26 часов.
Euclid сделал самый детальный снимок центра Млечного Пути - ВИДЕО
Космический телескоп Euclid сделал самый большой и детальный снимок центра Млечного Пути.
Как передает Day.Az, на нем поместилось больше 60 миллионов звезд, а также туманности и звездные скопления.
Девять кадров для снимка делали на протяжение 26 часов.
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