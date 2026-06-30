Euclid сделал самый детальный снимок центра Млечного Пути

Космический телескоп Euclid сделал самый большой и детальный снимок центра Млечного Пути.

Как передает Day.Az, на нем поместилось больше 60 миллионов звезд, а также туманности и звездные скопления.

Девять кадров для снимка делали на протяжение 26 часов.