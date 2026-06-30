Оживить «покойника» - кто и как в Армении держится за сепаратистский проект

Автор: Лейла Таривердиева

На индонезийском острове Сулавеси живет народ тораджи, который испокон веков поддерживает анимистическую традицию, связанную с кончиной близких людей. Своих покойников тораджи не хоронят, а мумифицируют и держат дома, заботясь о них как о живых. Покойники могут продолжать "жить" таким образом годами, им покупают подарки, купают, переодевают, а соседи справляются об их здоровье. Домочадцы, от мала до велика, делают вид, что имеют дело с живыми людьми, а не с давно и бесповоротно скончавшимися.

К чему мы об этом? К тому, что традиция держать дома покойника и делать вид, что он жив, существует и в соседней с нами стране. В Армении уже скоро три года как отказываются хоронить карабахский проект. Вокруг разлагающегося трупа устраивают пляски, его стараются красиво наряжать и демонстрировать публике. Политическая некромантия поддерживается оппозиционными кругами. Они понимают, что оживить покойника не удастся, но не хотят хоронить его, рассчитывая использовать высохшую мумию в своих целях настолько долго, насколько получится.

На официальном уровне в Армении о кончине карабахского проекта уже объявлено. Вопреки этому сепаратистский фетиш пытаются держать в тренде, выставляя напоказ. Неделю назад полиция положила конец провокациям в центре Еревана, задержав юных дашнаков-фетишистов, пытавшихся вопреки требованиям властей установить на площади Франции сепаратистский "флаг". Тряпка неоднократно удалялась с лица столицы, но упорно возвращалась обратно. Поэтому были приняты правовые меры, так как по-хорошему подрастающие нацисты не понимали. Теперь сепаратистскую тряпку выставили в Ванадзоре и гордо сообщили об этом в соцсетях. Старшие снова дали фетиш в руки молодежи, и та, думая, что делает что-то полезное для своей страны, вывесили его на одном из столбов. Скорее всего, на данный момент тряпки там уже нет, потому что власти Армении всерьез взялись за претворение заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в жизнь.

Напомним, что на брифинге в парламенте на минувшей неделе он, отвечая на вопросы журналистов о мероприятиях по теме Западного Азербайджана, заявил, что это - зеркальный ответ на процессы в Армении. Любая попытка продолжить карабахское движение будет пресекаться, заявил Пашинян, добавив, что не допустит попыток вовлечь народ в новую авантюру и будет действовать в рамках полномочий и закона.

В рамках закона власти Армении стараются заколотить гроб карабахского проекта и прекратить сатанинские пляски вокруг него. Снимаются сепаратистские флаги, удаляется со стен граффити соответствующего содержания. Так, реваншистские каналы с возмущением распространяют кадры, на которых видно, что удалены изображения ликвидированных во время войны оккупантов. И правильно - нечего пачкать столицу. В конечном итоге общество начнет привыкать к порядку.

Реваншистов все это очень беспокоит. Особенно обеспокоены дашнаки. Именно молодежное крыло "Дашнакцутюн" занимается партизанщиной, пытаясь выставлять сепаратистские тряпки в разных городах страны. Старшие дают молодежи в руки сепаратистские атрибуты и отправляют по нужным адресам. А у самих юных нацистов не достает мозгов критически отнестись к ситуации. Надо сказать, что узость мировоззрения это как раз то, что нужно для успешного зомбирования молодежи. Реваншисты не могут допустить, чтобы молодое поколение правильно воспринимало то, что говорит правящая команда.

Так что забальзамированный труп "арцахского вопроса" еще долго не будет предан земле. Видимость его жизнеспособности усиленно поддерживается, пока идут поиски внешнего покровителя, знающего действенные заклинания для оживления покойников.

Согласно армянским СМИ, сепаратист Ашот Даниелян, в последнее время заменивший отошедшего на задний план Самвела Шахраманяна, развел активную "государственную" деятельность в Армении. На днях он объявил о создании "многосторонней комиссии для изучения целевого использования бюджетных средств". Оказывается, у сепаратистов есть "органы законодательной и исполнительной власти", какой-то "общественный совет" и "госбюджет". И все это, как следует из слов сепаратиста, не просто существует, но еще и действует. Никакой "нкр" уж три года как не существует, а "парламент" и "правительство" есть. Думается, изобретательности армянских сепаратистов могли бы позавидовать даже жители индонезийского Сулавеси. Куда их древним традициям до армянских.

"Комиссия" создана с целью найти оправдания в связи с обвинениями в растрате средств, аккумулированных в "госбюджете" ликвидированного самопровозглашенного образования на момент его упразднения. Сколько бы бумажек не подписал потом Шахраманян, основополагающей все равно остается его "указ" о самороспуске "нкр". Тем не менее, проект имел определенную копилку, куда сбрасывали деньги Ереван и диаспора. На момент ликвидации сепаратистского режима, в ней имелось более 3 миллиардов драмов, что составляет более 8 миллионов долларов. И сбежавших от азербайджанского правосудия деятелей обвиняют в растрате этих средств. Вопросы "где наши деньги?" стали задавать не только карабахские соплеменники, но и официальный Ереван. Потому что почти три четверти сепаратистской копилки заполнялись госбюджетом Армении, и та вполне резонно интересовалась ее судьбой.

Все это забота УК Армении, а не какой-то неправомочной "комиссии", создаваемой только для того, чтобы доказать жизнеспособность рухнувшего проекта.

Даниелян и Ко надеются, что, затевая какие-то комиссии, имитируя бурную деятельность, активно играя в "правительство в изгнании", им удастся продлить видимость жизни скончавшейся мечты об азербайджанских землях. На тот же эффект рассчитывают реваншисты, развешивающие тетрисные тряпки и разрисовывающие стены в Ереване. Над этой задачей работают оппозиционные круги и их деньги. Поддержка трупа в "рабочем состоянии" - задача номер один.

А что удивляться? В конце концов, если проект "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить" поддерживается уже более ста лет, армянским сепаратистам есть, на кого равняться.