ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира

Сборная Парагвая сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира-2026, выбив Германию уже на стадии 1/16 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на стадионе Gillette Stadium в Фоксборо завершилась вничью 1:1 по итогам основного и дополнительного времени, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы - 4:3.

Первый тайм завершился в пользу южноамериканской команды. На 42-й минуте Хулио Энсисо воспользовался своим шансом и вывел Парагвай вперед, заставив одного из главных фаворитов турнира отыгрываться.

После перерыва Германия усилила давление и сумела восстановить равновесие. На 54-й минуте Кай Хаверц точно завершил атаку своей команды, вернув интригу в противостояние.

В дополнительное время казалось, что немцы все же дожмут соперника. На 102-й минуте Жонатан Та отправил мяч в сетку ворот Парагвая, однако после вмешательства VAR главный арбитр Джалал Джайед отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Вальдемара Антона против голкипера.

Оставшееся время победителя не выявило, и матч стал первым на чемпионате мира-2026, судьба которого решилась в серии пенальти. В футбольной лотерее хладнокровнее оказались футболисты Парагвая, реализовавшие четыре удара против трех у Германии.

Таким образом, сборная Германии, занявшая первое место в своей группе, неожиданно завершила борьбу уже в первом раунде плей-офф, тогда как Парагвай, вышедший в плей-офф с третьего места в группе D, продолжает свое историческое выступление на турнире.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Парагвая встретится с Францией, которая ранее уверенно преодолела первый раунд плей-офф.