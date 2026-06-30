Меркурий на фоне массивных газовых образований

Прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI) Solar Orbiter запечатлел силуэт Меркурия на фоне массивных газовых образований во внешней атмосфере Солнца.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: