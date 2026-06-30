https://news.day.az/world/1844772.html Меркурий на фоне массивных газовых образований - ВИДЕО Прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI) Solar Orbiter запечатлел силуэт Меркурия на фоне массивных газовых образований во внешней атмосфере Солнца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Меркурий на фоне массивных газовых образований - ВИДЕО
Прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI) Solar Orbiter запечатлел силуэт Меркурия на фоне массивных газовых образований во внешней атмосфере Солнца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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