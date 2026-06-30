В некоторых частях Масаллы и Астары не будет газа

Сегодня в ряде населенных пунктов Масаллинского и Астаринского районов будет временно приостановлена подача природного газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном управлении эксплуатации газового хозяйства АО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 30 июня с 10:00 и до завершения работ будет временно прекращена подача газа в селе Хишкедера Масаллинского района, а также в селах Пенсер, Какалос, Бала Шахагач и Гамышоба Астаринского района.