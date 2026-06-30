Мощный взрыв прогремел в Монако. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что в результате взрыва три человека пострадали. Двое из них получили серьезные ранения.

На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Подозреваемому удалось скрыться.