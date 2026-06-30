https://news.day.az/sport/1844927.html Российский клуб подпишет защитника "Сабаха" Защитник "Сабаха" Игор Ногейра продолжит карьеру в чемпионате России. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Спорт-Экспресс", 31-летний бразильский футболист перейдет в "Ростов" на правах свободного агента. В минувшем сезоне Ногейра был одним из ключевых игроков бакинского клуба.
Российский клуб подпишет защитника "Сабаха"
Защитник "Сабаха" Игор Ногейра продолжит карьеру в чемпионате России.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Спорт-Экспресс", 31-летний бразильский футболист перейдет в "Ростов" на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Ногейра был одним из ключевых игроков бакинского клуба. Он провел 35 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
До переезда в Азербайджан бразилец выступал за португальские "Шавиш", "Санта-Клару" и "Жил Висенте", бразильские "Жувентуде", "Фигейренсе" и "Флуминенсе", а также мексиканский "Масатлан".
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 650 тысяч евро.
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