Азербайджанская нефть выросла в цене
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,24 доллара США, или 1,7%, и составила 75,60 доллара США за баррель.
Как передает Day.Az со ссылкой на источник на нефтяном рынке, цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,31 доллара США, или 1,8%, и составила 73,21 доллара США за баррель.
Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,33 доллара США, или 0,7%, и достигла 44,47 доллара США за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,96 доллара США, или 1,4%, и достигла 71,52 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
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