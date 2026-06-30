В Китае установили рекорд пропускной способности оптоволоконной связи

Китайским исследователям в ходе испытаний удалось обеспечить передачу данных по оптоволоконным линиям связи суммарной скоростью 51,3 Тбит/с на участке длиной 206,5 км без использования промежуточных оптических усилителей и ретрансляторов. Об этом сообщает TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках национальной программы по развитию передовых технологий в сфере оптоволоконной связи в эксперименте приняли участие China Telecom, производитель оптоволоконных кабелей Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) и компания Dekoli. Испытания были организованы в условиях, максимально приближенных к эксплуатации в коммерческих сетях.

Ключевой особенностью проекта стало применение оптоволокна с полым сердечником. В отличие от традиционных кабелей, где световой сигнал распространяется через стекло, новая конструкция использует воздушный канал внутри волокна. Такой подход позволяет снизить задержку передачи данных и увеличить потенциальную пропускную способность магистральных сетей и центров обработки данных.

Во время тестирования инженеры достигли скорости до 1,2 Тбит/с на одной длине волны. Совокупная пропускная способность составила 51,3 Тбит/с на одном участке протяженностью 206,5 км без повторителей. По словам исследователей, это лучший результат для систем спектрального уплотнения каналов, работающих без удаленно накачиваемых усилителей.

Для достижения рекордных показателей исследователи разработали систему адаптивного управления каналами, которая в режиме реального времени перераспределяет мощность и скорость передачи между отдельными длинами волн. Это позволило компенсировать особенности распространения сигнала в полом волокне и эффективнее использовать доступную пропускную способность.