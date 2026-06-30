В Азербайджане изменят формат торговли скотом

В Азербайджане рынки скота будут организованы не в физической, а в биржевой форме.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в совместном интервью АМИ Trend и телеканалу "Хазар ТВ".

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана отметил, что проверки, проведенные на рынках скота, показали, что 28 рынков не соответствуют действующим стандартам:

"На этих рынках не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы и правила. В связи с этим деятельность всех рынков скота была временно приостановлена. После приведения в соответствие со стандартами деятельность 14 рынков скота была возобновлена. На части других рынков в настоящее время ведутся реконструкционные работы, а на тех площадках, которые невозможно привести в соответствие с современными требованиями, продолжение деятельности в будущем признано нецелесообразным. В дальнейшем, после завершения процесса идентификации и реализации второго Государственного Программы, будет обеспечен переход от физических рынков скота к биржам по продаже скота. В Агентстве цифровизация в сфере импорта и экспорта уже обеспечена на 100 процентов. По другим направлениям уровень цифровизации превышает 94 процента. После полного завершения этого процесса и окончания идентификации животных нашей целью является внедрение современных бирж по продаже скота вместо того, чтобы животные перевозились из пункта А в пункт Б, выставлялись на рынках и выводились на продажу. В таком случае покупатель сможет заранее увидеть на электронной платформе всю информацию о желаемом животном, включая показатели, отраженные в системе идентификации, оценить их, а затем оформить свой заказ".

Отметим, что интервью будет показано 30 июня в 20:00 на Trend и на телеканале "Хазар ТВ".