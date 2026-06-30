Раскрыт объем экспорта азербайджанской нефти в Италию

В январе-мае из Азербайджана в Италию было экспортировано 5,339 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 3,021 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом.

Согласно данным, этот показатель в стоимостном выражении на 67 миллионов долларов США или на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему меньше на 392 тысячи тонн или на 6,8%.

В январе-мае прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 5,731 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 3,088 миллиарда долларов США.

Отметим, что в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавляет Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).

В эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли заявил, что на фоне углубления двустороннего сотрудничества в рамках продуктивного политического диалога на высоком уровне существуют благоприятные условия для дальнейшего расширения партнерства между Италией и Азербайджаном, а также для диверсификации экономического взаимодействия за пределами стратегического нефтегазового сектора.

По его словам, Италия приветствует интерес Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей на местном рынке.

"Южный газовый коридор является стратегически важной инфраструктурой как для Италии, так и для Европейского союза. После российской агрессии против Украины поставки азербайджанского газа приобрели критически важное значение для энергетической безопасности Европы. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод (TAP) уже транспортировал в Италию более 40 миллиарда кубометров азербайджанского газа", - заявил Чириелли.

Также следует отметить, что по итогам визита в Азербайджан 4 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони в публикации в социальной сети "X" заявила о нацеленности Италии на укрепление долгосрочного стратегического партнерства с Азербайджаном.

"Цель заключается в дальнейшем укреплении уже существующего сотрудничества с Азербайджаном в сферах энергетики, безопасности, взаимосвязанности, инвестиций и политического диалога, а также в его постепенном превращении в конкретные возможности для народов. В период, когда происходят сложные процессы, надежные партнерства приобретают особое значение. Отношения между Италией и Азербайджаном как раз и являются одним из таких партнерств", - написала она.