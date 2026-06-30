Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен расширить проектный портфель и деятельность в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Серхат Кёксал в преддверии Ежегодного собрания и Бизнес-форума Банка в Баку.

"ЧБТР рассчитывает, что предстоящие Ежегодное собрание и Бизнес-форум в Баку станут важной площадкой для стратегического диалога с акционерами, государственными органами, представителями бизнеса и другими партнерами. Помимо официальной повестки, встречи предоставят возможность усилить взаимодействие Банка с заинтересованными сторонами, более четко донести его роль и приоритеты, а также укрепить позиции Банка как регионального института развития, ориентированного на экономический рост и региональное сотрудничество. Встречи в Баку также помогут усилить ключевые стратегические посылы Банка, включая важность поддержки устойчивого роста, укрепления региональной взаимосвязанности и формирования более диверсифицированной экономической базы в странах-членах", - сказал он.

Президент Банка отметил, что с операционной точки зрения ЧБТР также ожидает, что встречи будут способствовать дальнейшему развитию проектного портфеля Банка в Азербайджане и регионе в целом.

"Мы видим особую ценность в укреплении взаимодействия с представителями государственного и частного секторов, выявлении проектов, обладающих инвестиционной привлекательностью, в приоритетных отраслях, а также в поддержке инициатив, способствующих диверсификации экономики, развитию частного сектора, укреплению транспортно-экономической взаимосвязанности и устойчивому росту. В этом смысле встречи должны стать не только площадкой для стратегических дискуссий, но и практическим инструментом расширения взаимодействия, который со временем поможет трансформировать диалог в конкретные возможности финансирования", - сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время ЧБТР располагает значительным портфелем перспективных проектов в Азербайджане в ряде приоритетных секторов, включая финансовые институты, промышленное производство, агробизнес, транспорт, энергетику и ИКТ.

"Мы также активно работаем над рядом проектов государственно-частного партнерства и рассчитываем объявить о некоторых из них в ближайшем будущем после завершения соответствующих процедур. В соответствии с нашей практикой ЧБТР объявляет о новых соглашениях о финансировании, кредитных линиях или одобрении проектов только после их официального утверждения, подписания - где это применимо - и получения разрешения на публичное раскрытие информации. Азербайджан остается важным рынком для Банка, и мы намерены продолжать расширять нашу деятельность в стране в соответствии с нашим мандатом и приоритетами наших акционеров", - сказал Кёксал.

Сотрудничество в сфере энергоэффективности

Он отметил, что ЧБТР привержен поддержке приоритетов устойчивого развития Азербайджана, включая повестку "зеленого" перехода.

"В настоящее время Банк активно изучает возможности в секторе возобновляемой энергетики и смежных направлениях, где финансирование со стороны ЧБТР может создать дополнительную ценность. Мы также ведем обсуждения относительно возможной поддержки энергетической инфраструктуры Азербайджана, включая такие направления, как модернизация и цифровизация электросетей. Это важные приоритеты не только для Азербайджана, но и для всего региона, поскольку страны стремятся повысить устойчивость, эффективность и экологичность своих энергетических систем. По ряду направлений обсуждения уже продвигаются, и мы рассчитываем поделиться дополнительной информацией в установленное время после завершения соответствующих процедур и получения необходимых согласований", - сказал Кёксал.

Проекты, связанные со Средним коридором

Президент ЧБТР отметил, что Банк располагает портфелем проектов в транспортном секторе, тесно связанным с усилиями Азербайджана по укреплению своей роли в качестве крупного транспортно-логистического узла между Европой и Азией.

"Эти возможности связаны не только со Средним коридором, но и с более широкой региональной взаимосвязанностью, включая коридор Север-Юг и исторические маршруты Шелкового пути. Учитывая масштаб и сложность таких проектов, их реализация требует тесной координации между несколькими сторонами, включая государственные органы, спонсоров проектов, софинансирующие организации и других заинтересованных участников.

Роль ЧБТР заключается в тщательной оценке таких возможностей с учетом их вклада в развитие, финансовой устойчивости, соблюдения экологических и социальных стандартов, а также значения для регионального сотрудничества", - отметил Кёксал.

Он добавил, что Банк объявит о конкретных проектах после завершения внутренних процедур и получения всех необходимых согласований.

Новые кредитные линии для МСП

Президент ЧБТР отметил, что финансирование малого и среднего предпринимательства (МСП) остается одним из важных направлений деятельности Банка в Азербайджане.

"Банк предоставляет кредитные линии через финансовых посредников, что позволяет банкам-партнерам направлять средства малым и средним предприятиям в различных секторах экономики. Эти кредитные линии, как правило, не имеют отраслевых ограничений и могут использоваться для поддержки МСП в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленное производство, переработка, туризм, торговля, услуги, недвижимость и других секторах. Конкретное распределение зависит от рыночного спроса, соответствия заемщиков установленным критериям и отраслевой специализации наших банков-партнеров", - сказал он.

Кёксал отметил, что Банк опирается на локальную экспертизу, региональное присутствие, каналы продаж и клиентские связи коммерческих банков.

"На сегодняшний день наши банки-партнеры в Азербайджане продемонстрировали высокую способность обеспечивать доступ бизнеса из различных отраслей к финансовым ресурсам и способствовать расширению финансирования для МСП", - добавил он.

Расширение списка банков-партнеров в Азербайджане

Он отметил, что расширение и углубление сотрудничества с финансовыми институтами в Азербайджане остается постоянной частью работы ЧБТР.

"В настоящее время Банк готовит новый финансовый инструмент совместно с новым банком-партнером в Азербайджане. Мы рассчитываем поделиться дополнительной информацией в рамках Ежегодного собрания и Бизнес-форума ЧБТР в Баку, которые пройдут 1-2 июля, после завершения всех необходимых согласований.

Кроме того, мы ведем переговоры с действующими банками-партнерами, а также еще с двумя потенциальными новыми банками-партнерами с целью предоставления нового финансирования для торгового финансирования и/или финансирования малого и среднего предпринимательства", - сказал Кёксал.

Финансовые инструменты в национальной валюте

Президент ЧБТР отметил, что Банк рассматривает несколько вариантов обеспечения доступа к финансированию в национальной валюте или соответствующим механизмам хеджирования.

"Этот вопрос приобретает все большее значение на фоне растущего спроса на финансирование в национальной валюте как со стороны финансовых институтов, так и корпоративных клиентов в Азербайджане. Финансирование в местной валюте позволяет снизить валютные риски для заемщиков, чьи доходы преимущественно формируются в национальной валюте. Укрепление наших возможностей в этом направлении позволит ЧБТР предоставлять клиентам более прямое финансирование в местной валюте там, где это позволяют рыночные условия и внутренние требования Банка", - пояснил он.

Кёксал добавил, что любая новая структура или финансовый инструмент должны быть экономически обоснованными и соответствовать финансовой политике и процедурам утверждения ЧБТР.

Возвращение на рынок финансирования в нацвалюте Азербайджана

Президент ЧБТР отметил, что выпуск инструментов в национальных валютах стран-участниц является стратегическим приоритетом для Банка.

"Это одновременно способствует достижению трех целей: развитию внутренних рынков капитала, созданию естественных механизмов хеджирования при кредитовании в национальной валюте и подтверждению нашей приверженности экономике стран-участниц как регионального института. Наши предыдущие сделки, номинированные в манатах, позволили ЧБТР стать одним из немногих наднациональных эмитентов, присутствующих на азербайджанском рынке, и этот опыт оказался весьма успешным как с точки зрения интереса инвесторов, так и реализации самих размещений. Возвращение на этот рынок остается в числе наших твердых приоритетов. Мы очень активно работаем на рынках финансирования в национальных валютах по всему региону. Азербайджан является одним из рынков, где мы наиболее активно ведем диалог с потенциальными организаторами размещений и инвесторами, и, учитывая наше присутствие в стране, существуют очевидные стратегические основания для возвращения", - сказал он.

Кёксал отметил, что конкретные сроки, как и всегда, будут зависеть от сочетания рыночной конъюнктуры, экономики своп-операций и интереса инвесторов.

"Однако макроэкономический фон остается благоприятным: в 2025 году реальный рост ВВП Азербайджана составил 7,5 процента, страна сохраняет профицит бюджета, а уровень государственного долга находится чуть ниже 28 процентов ВВП. Суверенный рейтинг Азербайджана - Baa3 с позитивным прогнозом от Moody's. Именно в такой среде выпуск облигаций международными банками развития в национальной валюте может рассчитывать на высокий внутренний спрос, и мы рассчитываем развить наше прежнее присутствие на рынке маната", - пояснил он.