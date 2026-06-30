Пезешкиан заявил о готовности Ирана выполнять соглашение с США

Тегеран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании в случае соблюдения их со стороны США.

Как передает Day.Az, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X.

"Соглашение - это взаимное дело. Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы тоже выполним свои обязательства", - написал он.