https://news.day.az/world/1844921.html Пезешкиан заявил о готовности Ирана выполнять соглашение с США Тегеран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании в случае соблюдения их со стороны США. Как передает Day.Az, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X. "Соглашение - это взаимное дело.
Пезешкиан заявил о готовности Ирана выполнять соглашение с США
Тегеран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании в случае соблюдения их со стороны США.
Как передает Day.Az, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X.
"Соглашение - это взаимное дело. Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы тоже выполним свои обязательства", - написал он.
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