В Азербайджане подешевели некоторые овощи и фрукты

С наступлением теплой погоды на рынках заметно подешевели фрукты и овощи. По словам продавцов, цены на некоторые продукты снизились настолько, что покупатели приобретают их даже больше, чем им необходимо.

Какие продукты подешевели сильнее всего?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в числе лидеров по снижению цен оказались клубника, баклажаны и сладкий перец.

В настоящее время на некоторых торговых точках ящик клубники можно купить всего за 1 манат. Баклажаны продаются по цене 3 килограмма за 1 манат, а стоимость сладкого перца в зависимости от сорта и качества составляет 30-50 гяпиков.

Продавцы отмечают, что сезонное изобилие привело к увеличению предложения, что, в свою очередь, стало причиной снижения цен.