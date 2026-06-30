Какой будет погода в Азербайджане завтра?

1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди.

Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-21 градус тепла, днем - 26-31 градус тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-70%, днем - 40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах они могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью местами осадки усилятся. К вечеру в большинстве районов дожди постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 17-21 градус тепла, днем - 28-33 градуса тепла. В горах ночью ожидается 8-13 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла, местами - 24-28 градусов тепла.