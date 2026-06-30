Соцсетям в Азербайджане грозят штрафы до 50 тысяч манатов

В Азербайджане планируется ввести новые штрафы до 50 тысяч манатов за нарушение требований, связанных с деятельностью социальных сетей, на которых применяется возрастное ограничение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

За непредоставление либо несвоевременное предоставление, а также предоставление неполной или искажённой информации, предусмотренной статьей 13-4.13 Закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", в соответствующий орган (учреждение), определенный исполнительной властью, будут применяться штрафы: для должностных лиц - от 6000 до 7000 манатов, для юридических лиц - от 15 000 до 20 000 манатов.

За неответ в течение 5 рабочих дней на запросы, направленные соответствующим органом (учреждением), определенным исполнительной властью, оператором социальной сети с возрастным ограничением, либо за предоставление неполной или искаженной информации, предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 7000 до 8000 манатов, для юридических лиц - от 25 000 до 30 000 манатов.

Также устанавливаются штрафы за нарушение требований безопасного использования социальных сетей с возрастными ограничениями, а именно:

- за неприменение технических методов, предусмотренных статьями 13-4.2 и 13-4.4 Закона "Об информации, информатизации и защите информации", при создании персонального цифрового аккаунта либо их применение с нарушением требований статей 13-4.2-13-4.5;

- за непредоставление технических и мер безопасности, предусмотренных статьей 13-4.11, в отношении аккаунтов пользователей в возрасте 16-18 лет;

- за непринятие цифровых решений, обеспечивающих непрерывную работу платформы и оперативное вмешательство для предотвращения распространения вредоносного контента, угрожающего жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим правам несовершеннолетних 16-18 лет, либо за непрекращение его распространения в течение 24 часов с момента выявления;

- за хранение собранных персональных данных в информационных системах провайдера социальной сети, их передачу третьим лицам или использование в коммерческих целях, таргетированной рекламе или иных целях, за исключением проверки возраста;

- за необеспечение удаления данных, контента и персональной информации, размещенных пользователем до достижения совершеннолетия, по обращению самого пользователя после достижения совершеннолетия, его законного представителя (если он несовершеннолетний) или соответствующего уполномоченного органа.

За указанные нарушения предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 8000 до 9000 манатов, для юридических лиц - от 35 000 до 40 000 манатов.

За повторное совершение всех перечисленных правонарушений в течение одного года после вступления в силу решения о привлечении к административной ответственности предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 9000 до 10 000 манатов, для юридических лиц - от 45 000 до 50 000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.