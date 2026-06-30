Начинается XV Габалинский международный музыкальный фестиваль

29 июля по инициативе и организации Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Gilan" открывается XV Габалинский международный музыкальный фестиваль.

Как передает Day.Az, на фестивале, который продлится до 3 августа, в Габале соберутся всемирно признанные исполнители и музыкальные коллективы.

Наряду с Азербайджаном, в музыкальном празднике примут участие музыканты и танцоры из Австрии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Вьетнама.

Торжественное открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля состоится 29 июля концертом Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рамиза Мелик-Асланова. В музыкальный вечер прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов.

На следующий день фестиваля зрители услышат выступления ансамбля "Bronze drum" из Вьетнама, ансамбля доиристов "Бек" из Узбекистана, а также увидят выступления солистов Народного танцевального ансамбля "Ташкентские зебуны" Узбекистана.

31 июля состоится концерт Камерного оркестра Инклюзивного центра развития и творчества DOST под художественным руководством заслуженного артиста Эмиля Афрасияба и дирижёра Мустафы Мехмандарова. В этот же день в рамках фестиваля будет организован вечер мугама с участием любимых исполнителей мугама, а также лауреатов мугамного конкурса.

На 4-й день фестиваля - 1 августа - австрийский пианист Александр Мария Вагнер выступит в "Вечере камерной музыки". Ещё одной особенностью этого вечера станет концертная программа "Любимые музыкальные фрагменты из мировых кинофильмов". Оркестр "Scorrendo" под художественным руководством и управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова исполнит ставшие народными мелодии из азербайджанских и зарубежных фильмов - "Последний перевал", "Хочу семерых сыновей", "Крёстный отец", "Матрица", "Встреча", "Телохранитель", "Список Шиндлера", "Джеймс Бонд" и других.

2 августа сцена будет предоставлена студентам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В концерте молодых музыкантов прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов.

В этот же день перед зрителями также выступят Народный ансамбль песни и танца Молдовы "Fluieraș" и этно-эстрадная группа "Millenium".

Затем в исполнении мастеров искусств из Казахстана будет представлен балет "Два ковра", созданный по мотивам древнего Ширванского ковра, входящего в коллекцию Лувра. Автор идеи и либретто проекта - Валерий Копейкин.

Международный музыкальный фестиваль завершится 3 августа концертом Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Вечер украсят выступления народных артистов Азера Зейналова (тенор), Динары Алиевой (сопрано), Эльчина Азизова (баритон), Самира Джафарова (тенор), заслуженных артистов Эльнары Мамедовой (лирико-колоратурное сопрано), Сахиба Пашазаде (тар) и лауреатов международных конкурсов.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, проводимый с 2009 года, на протяжении многих лет собирает в одном месте различные направления мировой музыки, став важным адресом международного культурного диалога. Эта музыкальная площадка - не только торжество классических произведений, но и межкультурный мост, объединяющий народы, преодолевающий границы и запоминающийся незабываемыми, наполненными музыкой моментами.

По традиции проводимый в летний сезон, этот международный культурный проект и в этом году обещает яркие выступления.

Вход на концертные программы в дни фестиваля свободный.